Coronavirus, dalla Regione Calabria 150 milioni di euro per le piccole aziende: “bonifici entro fine maggio, aiutiamo chi lavora per ripartire”

7 Maggio 2020 11:55

Coronavirus, imponente piano della Regione di aiuti alle piccole imprese

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli questa mattina ha incontrato la stampa a Catanzaro nella sala verde della Cittadella di Germaneto. Insieme all’assessore regionale al Lavoro e Sviluppo economico Fausto Orsomarso e all’assessore all’Agricoltura e Welfare Gianluca Gallo ha presentato il programma Riparti Calabria che prevede finanziamenti per 150 milioni di euro a fondo perduto. Il progetto è diviso in due misure: Riapri Calabria e Lavora Calabria. Il primo prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro da distribuire alle piccole imprese chiuse con il lockdown con un contributo di 2.000 euro una tantum. Per il secondo sono stati stanziati 80 milioni di euro concessi alle imprese sotto forma di sussidi da 250 a 350 euro per ogni lavoratore. Il bando di Riapri Calabria sarà disponibilie a partire da domani ed i fondi potrebbero essere accreditati con bonifico già entro la fine di maggio. Sulla misura sono previsti interventi pari a 20mila bonus sull’intero territorio regionale, seguendo l’ordine cronologico delle istanze pervenute alla Regione: l’erogazione sarà realizzata da Arcea. Questo bando sara’ in pre-informazione gia’ da oggi, ha reso noto il governatore Jole Santelli.

Per presentare le istanze di accesso a Lavora Calabria, che saranno gestite da Fincalabra bisognerà invece aspettare lunedì. In merito il governatore Santelli ha inteso sottolineare come i 120 milioni di euro saranno destinati “non alla grande distribuzione organizzata, ma ai piccoli imprenditori che sono il motore della Calabria. Per questo motivo abbiamo scelto di investire gli 80 milioni di euro in Lavora Calabria con cui la Regione si impegna di fatto a pagare lo stipendio di un dipendente su tre aiutando per i prossimi sei mesi le aziende che ne faranno richiesta“. Questi soldi sono rivolti a microimprese e pmi artigiane, commerciali e industriali e di servizi per sostenerle nella riapertura post lockdown: il bonus e’ concesso nella forma di un contributo all’occupazione in ragione di 250-350 euro per ogni addetto in forza lavoro moltiplicato per un fattore di correzione, in sostanza – ha specificato Santelli – “su tre dipendenti uno lo paga la Regione“. Saranno erogati circa 300mila voucher occupazionali sull’intero territorio regionale, seguendo l’ordine cronologico delle richieste pervenute: l’erogazione sara’ curata da Fincalabra.

“Riparti Calabria” prevede misure per 40 milioni destinati alle microimprese, che hanno fino a 8 dipendenti e sono state penalizzate direttamente dal lockdown, e 80 milioni per “Lavora Calabria”. Gli altri 30 milioni saranno destinati in seguito.

Dopo un breve video introduttivo, accompagnato dalla versione di “A mano a mano” di Rino Gaetano, la Santelli ha spiegato la filosofia delle due misure: “Rischiamo di ammalarci seriamente in termini sociali ed economici. La Regione ha il dovere di dare risposte, perche’ adesso dobbiamo reimmaginare la Calabria. E noi interveniamo con questi interventi che sono assistenza, non assistenzialismo. Certo, questi interventi non sono ancora esaustivi per tutte le esigenze, ma sono solo il primo step del progetto della regione Calabria“. Santelli ha rilevato che “queste misure sono in gran parte a fondo perduto, non e’ termine molto bello ma dobbiamo farci capire dalla gente, e poi secondo noi la prima risposta e’ questa perche’ cosi’ i fondi arrivano direttamente nelle tasche dei calabresi“.

“Dobbiamo ricominciare – ha affermato il governatore Santelli – perche’ la Calabria deve in sicurezza rimettersi in pista e iniziare a guardare al futuro, consapevoli delle difficolta’, ma ora e’ il momento del fare”. Sono previsti bonus a fondo perduto una tantum pari a 2mila euro per ciascuna piccola impresa e partita Iva richiedente che ha visto interrompere le attivita’ produttive, seguendo l’ordine cronologico delle istanze pervenute. Il contributo e’ cumulabile con tutte le indennita’ e agevolazioni emanate a livello nazionale. La domanda potra’ essere trasmessa tramite piattaforma informatica e le risorse erogate immediatamente tramite bonifico. Con i fondi stanziati per sostenere l’occupazione, invece, un dipendente su tre sara’ mantenuto dalla Regione. “La Calabria – ha commentato Santelli – e’ la prima regione a farlo, dando soldi non per fondi di garanzia, ma sul lavoro e ci auguriamo che entro fine maggio concluderemo con i pagamenti. Prendiamoci per mano ed affrontiamo la situazione“.