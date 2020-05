Coronavirus, scarcerato il boss Barivelo. La figlia dell’agente ucciso: “le lacrime non scendono più”

9 Maggio 2020 17:38

Coronavirus, scarcerazione boss Barivelo “Che diritto ha questa persona di vivere in libertà quando mi ha privato di mio padre?”: è lo sfogo della figlia dell’agente Magli

“Con il cuore che mi si contorce e le lacrime che scendono giù, mi chiedo perché? Che diritto ha questa persona di vivere in libertà quando mi ha privato di mio padre, ha tolto a me, mia madre e mia sorella la possibilità di essere felici?”. Lo scrive su Facebook Lucia Magli che ha commentato la scarcerazione dell’ergastolano Francesco Barivelo, ritenuto uno degli esecutori materiali dell’omicidio di suo padre, Carmelo Magli, agente della Penitenziaria in servizio a Taranto, ammazzato nel 1994, quando la donna aveva soli 24 anni.