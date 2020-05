Coronavirus, oggi in Calabria 1 solo caso positivo su 1.100 sottoposti a tampone! I test dei fuori sede rientrati dal Nord quasi tutti NEGATIVI: tutti i DATI UFFICIALI

8 Maggio 2020 17:28

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 8 maggio

Oggi c’è 1 solo nuovo caso di Coronavirus in Calabria su 1.096 persone sottoposte a test. Appena lo 0,09% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,91% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. Il nuovo caso è stato in Provincia di Reggio Calabria ed è una persona rientrata nei giorni scorsi dal Nord Italia, sottoposto a tampone nei laboratori mobili allestiti dalla Regione. Soltanto 4 persone sono risultate positive su 994 soggetti rientrati dal Nord il cui test è già stato analizzato: come avevamo già scritto nei giorni scorsi, era facilmente immaginabile che fossero quasi tutti negativi.

La situazione nella Regione è sempre più confortante: oggi c’è stata purtroppo un’altra vittima a Cosenza, ma abbiamo avuto altri 14 guariti e gli ospedali sono sempre più vuoti. Sono rimasti soltanto 2 pazienti nei reparti di terapia intensiva (entrambi a Reggio, quelli delle altre città sono completamente vuoti) e 81 nei reparti ordinari.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.126 persone su 41.902 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,7% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.126

Morti: 90

Guariti: 417

Attualmente ammalati: 619

Ricoverati nei reparti: 73

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 544

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (544) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 2 ricoverati, meno del 2% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.126 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 460 casi : 30 morti , 141 guariti , 13 in reparto, 276 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 276 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 261 casi : 16 morti , 101 guariti , 12 in reparto, 2 in rianimazione, 130 in isolamento domiciliare.

: , , 12 in reparto, 2 in rianimazione, 130 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi : 33 morti , 83 guariti , 41 in reparto, 60 in isolamento domiciliare.

: , , 41 in reparto, 60 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 72 guariti , 7 in reparto, 28 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 28 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 75 casi : 5 morti , 20 guariti , 50 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.158, così distribuiti:

Catanzaro: 2.199

Reggio Calabria 1.711

Crotone: 1.449

Cosenza: 1.353

Vibo Valentia: 446