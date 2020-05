Coronavirus, oggi in Calabria 3 soli casi positivi: sono asintomatici rientrati dal Nord. Nessun morto e boom di guarigioni negli Ospedali [DATI]

7 Maggio 2020 17:18

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 7 maggio

Sono soltanto 3 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Calabria su 1.026 persone sottoposte a test. Appena lo 0,2% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,8% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. I 3 nuovi positivi sono uno in provincia di Reggio, uno in provincia di Cosenza e uno in provincia di Catanzaro: si tratta di persone rientrate dal Nord Italia, asintomatici e posti in isolamento domiciliare. Sono stati processati fino al momento 605 tamponi delle persone rientrate: quasi tutti (602) sono risultati negativi, confermando che non c’è alcuna invasione di untori e che i numeri dei fuori sede che stanno rientrando dal Nord positivi al Covid-19 è bassissimo, nell’ordine dello zero virgola per cento.

La situazione nella Regione è sempre più confortante: oggi non ci sono stati morti, ma abbiamo avuto altri 14 guariti e gli ospedali sono sempre più vuoti. Sono rimasti soltanto 2 pazienti nei reparti di terapia intensiva (entrambi a Reggio, quelli delle altre città sono completamente vuoti) e 81 nei reparti ordinari.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.125 persone su 40.806 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,7% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.125

Morti: 89

Guariti: 403

Attualmente ammalati: 633

Ricoverati nei reparti: 81

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 550

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (550) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 2 ricoverati, meno del 2% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.125 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 460 casi : 29 morti , 137 guariti , 16 in reparto, 278 in isolamento domiciliare.

: , , 16 in reparto, 278 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 260 casi : 16 morti , 97 guariti , 16 in reparto, 2 in rianimazione, 129 in isolamento domiciliare.

: , , 16 in reparto, 2 in rianimazione, 129 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi : 33 morti , 82 guariti , 42 in reparto, 60 in isolamento domiciliare.

: , , 42 in reparto, 60 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 68 guariti , 7 in reparto, 32 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 32 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 75 casi : 5 morti , 19 guariti , 51 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.670, così distribuiti:

Catanzaro: 2.124

Crotone: 1.997

Cosenza: 1.411

Reggio Calabria 1.692

Vibo Valentia: 446

I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 26.039. Di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 7.760; 1.320 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 605 riferiti ai rientrati presso la propria residenza, di cui 3 positivi. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.