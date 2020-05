Coronavirus, la Calabria raggiunge il traguardo: oggi “0 casi positivi” in tutta la Regione!!! Altri 10 guariti a Reggio [DATI]

2 Maggio 2020 16:59

In tutta la Regione Calabria, oggi, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, non sono stati registrati nuovi casi di positività al Coronavirus, nonostante siano state sottoposte a test ben 874 persone. E’ l’ennesima conferma di quanto già emerso dai dati delle ultime settimane: il virus non sta circolando in Calabria. Oggi ci sono stati anche 2 decessi (uno a Cosenza e uno a Catanzaro) e 13 guariti (10 a Reggio, 2 a Crotone, 1 a Cosenza).

Le persone sottoposte a tampone sono state Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.112 persone su 35.975 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati scende ulteriormente al 3,1% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.112

Morti: 88

Guariti: 311

Attualmente ammalati: 713

Ricoverati nei reparti: 100

Ricoverati in terapia intensiva: 4

In isolamento domiciliare: 609

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (609) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 4 ricoverati, il 3% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.112 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 456 casi : 29 morti , 104 guariti , 25 in reparto, 298 in isolamento domiciliare.

: , , 25 in reparto, 298 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 253 casi : 16 morti , 83 guariti , 21 in reparto, 1 in rianimazione, 131 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 1 in rianimazione, 131 in isolamento domiciliare. Catanzaro 215 casi : 32 morti , 69 guariti , 46 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare.

: , , 46 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 41 guariti , 8 in reparto, 58 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 58 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 75 casi : 5 morti , 14 guariti , 56 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.078, così distribuiti:

Catanzaro: 1.885

Crotone: 1.684

Reggio Calabria 1.254

Cosenza: 1.017

Vibo Valentia: 238

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 18.403, di cui rientri registrati per tornare nella propria residenza a partire dal 4 maggio 2020 1.289.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Si precisa che al policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.