Coronavirus, oggi in Calabria la giornata migliore dall’inizio della pandemia: processati TUTTI i tamponi, il 99,95% è NEGATIVO!!!

15 Maggio 2020 17:17

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 15 maggio

Oggi in Calabria è stata la giornata migliore dall’inizio della pandemia di Coronavirus: nei vari laboratori di microbiologia sono state completate le analisi di tutti i tamponi conservati nei giorni scorsi dopo il boom di test effettuato alle migliaia di fuori sede rientrati in Calabria dopo il 4 Maggio. Complessivamente sono stati 4.086 i tamponi processati e di cui è arrivato l’esito dopo i test voluti dalla Regione per tutti i fuori sede, effettuati nei laboratori mobili allestiti in autostrada, nelle stazioni e all’aeroporto. Di questi, in tutto, soltanto 5 sono risultati positivi.

Tra i dati di oggi c’è 1 solo nuovo caso di positività (in Provincia di Cosenza) su 1.674 persone sottoposte a test. Appena lo 0,05% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,95% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.144 persone su 50.847 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,2% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Oggi, inoltre, non abbiamo avuto nuove vittime, ma ci sono stati altri 20 guariti e per la prima volta il numero dei guariti (544) supera quello degli ammalati, che sono 505 di cui 447 in isolamento domiciliare e soltanto 58 ricoverati in ospedale (appena 2 nei reparti di terapia intensiva). Con 95 vittime su una popolazione di 2 Milioni di abitanti, la Calabria si conferma la Regione con la più bassa mortalità d’Europa per Covid-19.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.144

Morti: 95

Guariti: 544

Attualmente ammalati: 505

Ricoverati nei reparti: 56

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 447

I 1.144 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 466 casi : 34 morti , 201 guariti , 8 in reparto, 223 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 223 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 270 casi : 17 morti , 128 guariti , 7 in reparto, 1 in rianimazione, 117 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 1 in rianimazione, 117 in isolamento domiciliare. Catanzaro 218 casi : 33 morti , 100 guariti , 37 in reparto, 1 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare.

: , , 37 in reparto, 1 in rianimazione, 43 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 78 guariti , 4 in reparto, 29 in isolamento domiciliare.

: , , 4 in reparto, 29 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 77 casi : 5 morti , 37 guariti , 35 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.116, così distribuiti:

Crotone: 2.459

Reggio Calabria 2.437

Catanzaro: 2.400

Cosenza: 2.155

Vibo Valentia: 665