Coronavirus, oggi in Calabria processati tamponi effettuati a 1.236 persone: positivo solo lo 0,2%! Boom di guariti [DATI]

14 Maggio 2020 17:25

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 14 maggio

Oggi ci sono 3 soli nuovi casi di Coronavirus in Calabria su 1.236 persone sottoposte a test. Appena lo 0,2% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,8% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.143 persone su 49.196 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,3% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Oggi ci sono stati 2 morti (uno a Reggio e uno a Cosenza), e 24 guariti, con un boom di dimissioni dagli ospedali: le persone attualmente ammalate sono 524, (esattamente come i guariti), ma quasi tutti in isolamento domiciliare. In tutti gli ospedali calabresi rimangono appena 61 pazienti, di cui appena 2 nei reparti di terapia intensiva.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.143

Morti: 95

Guariti: 524

Attualmente ammalati: 524

Ricoverati nei reparti: 59

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 463

I 1.143 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 465 casi : 34 morti , 198 guariti , 9 in reparto, 224 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 224 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 270 casi : 17 morti , 127 guariti , 8 in reparto, 1 in rianimazione, 117 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 1 in rianimazione, 117 in isolamento domiciliare. Catanzaro 218 casi : 33 morti , 102 guariti , 37 in reparto, 1 in rianimazione, 45 in isolamento domiciliare.

: , , 37 in reparto, 1 in rianimazione, 45 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 74 guariti , 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 77 casi : 5 morti , 23 guariti , 49 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.116, così distribuiti:

Crotone: 2.459

Reggio Calabria 2.437

Catanzaro: 2.400

Cosenza: 2.155

Vibo Valentia: 665