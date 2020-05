Coronavirus, oggi in Calabria solo 4 nuovi casi positivi: 3 sono a Reggio, negativo il 99,7% dei tamponi [DATI]

12 Maggio 2020 16:55

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Regione Calabria aggiornato ad oggi 12 maggio

Oggi ci sono 4 solo nuovi casi di Coronavirus in Calabria (uno in Provincia di Cosenza e 3 in Provincia di Reggio) su 1.155 persone sottoposte a test. Appena lo 0,3% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,7% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.138 persone su 46.593 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,4% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 2.387 riferiti ai rientrati presso la propria residenza da Lunedì 4 Maggio, dopo la Fase 2. Di questi, soltanto 2 sono risultati positivi: uno a Vibo Valentia e uno a Catanzaro. Come avevamo già scritto nei giorni scorsi, quindi, la stragrande maggioranza dei fuori sede rientrati in settimana non aveva il Coronavirus.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.138

Morti: 93

Guariti: 477

Attualmente ammalati: 568

Ricoverati nei reparti: 65

Ricoverati in terapia intensiva: 1

In isolamento domiciliare: 502

I 1.138 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 464 casi : 33 morti , 167 guariti , 10 in reparto, 254 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 254 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 267 casi : 16 morti , 118 guariti , 11 in reparto, 1 in rianimazione, 121 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 1 in rianimazione, 121 in isolamento domiciliare. Catanzaro 218 casi : 33 morti , 97 guariti , 39 in reparto, 49 in isolamento domiciliare.

: , , 39 in reparto, 49 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 74 guariti , 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 76 casi : 5 morti , 21 guariti , 50 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 9.310, così distribuiti:

Crotone: 2.363

Catanzaro: 2.330

Reggio Calabria 2.218

Cosenza: 1.737

Vibo Valentia: 662