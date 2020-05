Coronavirus, anche oggi in Calabria 3 soli nuovi casi: nessuno in Provincia di Reggio. Boom di guariti in tutte le città [DATI]

10 Maggio 2020 17:13

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Regione Calabria aggiornato ad oggi 10 maggio

Oggi c’è 3 solo nuovi casi di Coronavirus in Calabria (due in Provincia di Cosenza e uno in Provincia di Vibo) su 1.291 persone sottoposte a test. Appena lo 0,2% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,8% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. La situazione nella Regione è sempre più confortante: oggi c’è stato purtroppo un morto, ma abbiamo avuto ben 18 guariti e gli ospedali sono sempre più vuoti. Sono rimasti soltanto 2 pazienti nei reparti di terapia intensiva (entrambi a Reggio, quelli delle altre città sono completamente vuoti) e 61 nei reparti ordinari.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.132 persone su 44.280 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,2% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 1.824 riferiti ai rientrati presso la propria residenza da Lunedì 4 Maggio, dopo la Fase 2. Di questi, soltanto 2 sono risultati positivi: uno a Vibo Valentia e uno a Catanzaro. Come avevamo già scritto nei giorni scorsi, quindi, la stragrande maggioranza dei fuori sede rientrati in settimana non aveva il Coronavirus.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.132

Morti: 91

Guariti: 445

Attualmente ammalati: 596

Ricoverati nei reparti: 61

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 528

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (528) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 2 ricoverati, meno del 2% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.132 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 462 casi : 31 morti , 149 guariti , 10 in reparto, 272 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 272 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 264 casi : 16 morti , 108 guariti , 12 in reparto, 2 in rianimazione, 126 in isolamento domiciliare.

: , , 12 in reparto, 2 in rianimazione, 126 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi : 33 morti , 94 guariti , 39 in reparto, 51 in isolamento domiciliare.

: , , 39 in reparto, 51 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 74 guariti , 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 76 casi : 5 morti , 20 guariti , 51 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 8.639, così distribuiti:

Crotone: 2.283

Catanzaro: 2.228

Reggio Calabria 2.057

Cosenza: 1.496

Vibo Valentia: 575