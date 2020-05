Coronavirus, il bilancio nel Mondo: dilaga il contagio in Sud America

24 Maggio 2020 09:00

Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovi casi in Cina, il contagio dilaga in Sud America

Prosegue la pandemia nel Mondo: sono saliti a 5.311.624 i casi confermati di Coronavirus: lo ha rilevato l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 342.105, mentre le guarigioni 2.112.279. Sono 965 i morti per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, che fanno salire il totale delle vittime a 22.013. I nuovi contagi sono 16.508, per un totale di 347.398 casi confermati. In Argentina i contagi sono saliti a 10.649 e le vittime sono 639. Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato ieri sera a Buenos Aires una nuova proroga dell’isolamento sociale, preventivo ed obbligatorio fino al 7 giugno compreso.