Coronavirus, anche il Friuli accelera la Fase 2: negozi, bar e ristoranti pronti a riaprire, il Ministro Boccia non si oppone

5 Maggio 2020 17:03

Coronavirus, la proposta Fedriga: negozi aperti l’11 maggio, seguono bar e ristoranti il 18

“I commercianti sono allo stremo, serve una boccata d’ossigeno”. Scrive così il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che sceglie di allentare le misure rispetto al Dpcm del Governo. Il governatore dunque sta già lavorando ai prossimi obiettivi:riapertura dei negozi l’11 maggio e quella di bar e ristoranti il 18 maggio, un paio di settimane in anticipo rispetto alla tabella nazionale. “Fiducia a imprenditori e lavoratori per ripartire in sicurezza”, è il pensiero alla base di queste decisioni, seppur chiedendo con fermezza le limitazioni e i paletti previsti per garantire la sicurezza legata al rischio contagio da Covid-19.

Nessuno scontro con il Governo centrale, anzi. Il presidente Fedriga, ospite ieri a Mezz’ora in più, la trasmissione di Rai 3 condotta da Lucia Annunziata, si è confrontato con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia proprio sulla richiesta dei territorio di poter agire autonomamente e in maniera diversificata. E’ stato lo stesso Ministro a confermare il quotidiano confronto con le Regioni, affermando che la mattina sente prima di tutti proprio i presidenti Fedriga e Zaia. Un approccio molto diverso rispetto a quello che ha causato lo scontro con la governatrice Jole Santelli, anche se in queste ore il Governo ha rinunciato alla procedura accelerata nel ricorso contro l’ordinanza della Regione Calabria.

Il Friuli Venezia Giulia dunque è pronto a ripartire nonostante i 3.076 casi (+13 nelle ultime 24 ore) di Coronavirus registrati dall’inizio dell’epidemia. Avrebbe potuto farlo con le stesse procedure anche la Calabria, dove la curva del contagio è praticamente azzerata da circa due settimane. “Non ritiro l’ordinanza, sono sicura che il Governo farà un’ordinanza uguale alla mia”, affermava pochi giorni fa Jole Santelli. E la sua tesi è stata confermata, visto che molte Regioni stanno lentamente mettendosi in moto seguendo la linea tracciata dalla Calabria.