Coronavirus, a Reggio Calabria i primi test sierologici sono TUTTI NEGATIVI: il Covid-19 ha circolato pochissimo

8 Maggio 2020 18:28

Coronavirus, a Reggio Calabria e in Provincia i primi test sierologici sono tutti negativi: è la conferma che il Covid-19 ha circolato pochissimo nel territorio calabrese

Tutti negativi. Su diverse centinaia di pazienti che si sono sottoposti ai test sierologici nelle cliniche private che li stanno già effettuando, e sono risultati tutti negartivi. Il dato è molto importante perchè smentisce le ipotesi che il Coronavirus avesse circolato nei mesi scorsi senza che emergesse: il dato dei test sierologici è in linea con quello dei tamponi, che sono comunque stati molto di più (42 mila in tutta la Calabria, oltre 15 mila nella sola Provincia di Reggio) e che hanno fornito per la Calabria il dato migliore d’Italia con appena il 2,7% dei positivi rispetto alle persone sottoposte a test, nonostante si trattasse di tamponi mirati a sintomatici o a contatti diretti dei positivi precedentemente rintracciati. Parliamo, per la Provincia di Reggio Calabria, di 261 casi su una popolazione di 556 mila abitanti. Di questi, 101 sono già guariti e altri 130 sono asintomatici, in isolamento domiciliare. In Ospedale sono rimasti soltanto 14 ricoverati (12 in reparto, 2 in rianimazione) mentre le vittime sono state 16.

Il Covid-19 non sta circolando e non è arrivato in Calabria: una buona notizia da una parte, ma anche negativa dall’altra perchè significa che tutta la popolazione è ancora esposta al rischio del contagio.