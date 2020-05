Coronavirus: a Milano 30 nuovi positivi, in provincia +66

15 Maggio 2020 17:58

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Drastico calo dei nuovi contagi a Milano rispetto ai giorni scorsi. Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, chi ha contratto il covid in città sono 30 persone in più rispetto a ieri, 66 in provincia.

Rispetto alla vigilia sono dati più che dimezzati: ieri erano stati +169 i positivi di cui 66 a Milano città, l’altro ieri +105 di cui 63 nel capoluogo.