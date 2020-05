Coronavirus a Messina: donate mascherine ai bimbi ricoverati al Papardo

7 Maggio 2020 13:39

L’iniziativa del Comitato Messina Nord: donate 70 mascherine per i bambini ricoverati al Papardo

Questa mattina, alla presenza del primario del reparto di pediatria e di una delegazione di dottori del reparto di pediatria dell’ospedale Papardo, il presidente del Comitato Messina Nord (Giovanni La rosa), promotore dell’iniziativa, insieme all’associazione il sogno di Morgan onlus con la presidente Giusy Oliva, InformaDonna, Sagittario e Noe, hanno donato 70 mascherine per bambini al reparto di pediatria del Papardo.

“In questo momento d’emergenza mondiale- scrive in una nota il Comitato Messina Nord- dove si lotta contro un nemico invisibile in trincea, abbiamo il nostro esercito di dottori infermieri ecc che ogni giorno lottano 2 volte, per salvare vite e per trovare un vaccino, questo gesto per tutelare i più piccoli e far sentire vicino le nostre presenze”.