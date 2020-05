Le Consulte studentesche della Calabria al “Concertone social del 1° Maggio”

2 Maggio 2020 17:33

Coordinate dalla Responsabile regionale per l’U.S.R. Calabria, Franca Falduto, le Consulte studentesche della Calabria hanno “dato il la” alla rassegna virtuale dei talentuosi giovani Italiani che animeranno il “Concertone del I Maggio” ideato dal Ministero dell’Istruzione.

Un augurio semplice, ma espresso con quella grande umanità e saggezza che i nostri Studenti hanno saputo dimostrare durante questo lungo periodo lontani dalla Scuola, da compagni e amici, tutti rappresentati dai Presidenti CCPPSS (Giovanni Carè, Maria Chiara Di Lorenzo, Eugenio De Fazio, Filippo Romano, Rosario Macrì) quale espressione dei talenti artistici locali.

Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile in cui, riportando citazioni di darwiniana memoria: “Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.” Ed anche questa occasione è stata utile a dimostrarlo per cui quella del Primo Maggio 2020, dedicata ai lavoratori, ma celebrata senza le piazze affollate e le ormai tradizionali kermesse musicali, rappresenterà anch’essa, nel suo mondiale valore simbolico, una prova di adattamento.

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di farla trascorrere insieme sui social a studentesse e studenti per non rinunciare a riflettere sull’importanza di questa ricorrenza, anche attraverso la musica per cui questo Primo Maggio sarà animato dagli studenti e dedicato in primis a tutti quei lavoratori che, nel mondo, sono impegnati nella lotta contro la pandemia.