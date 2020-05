Consiglio Federale, la riunione è iniziata. Presenti Ghirelli e Lotito, Ulivieri: “la Serie C vuole provare a ripartire”

20 Maggio 2020 12:48

Il Consiglio Federale è iniziato, la Reggina attende novità. Ulivieri: “la volontà è di arrivare alla definizione delle classifiche sul campo, la Lega Pro deve provarci”

E’ iniziato il Consiglio Federale tanto atteso. I massimi vertici del calcio italiano stanno in queste ore decidendo della ripresa degli allenamenti, ma soprattutto per tracciare le strade da seguire nell’immediato futuro per la varie leghe. Interessata ovviamente la Serie C, sulla quale però non è detto che sarà presa una decisione definitiva. I presidenti di Lega Pro hanno chiesto nell’unanimità di sospendere la stagione ma, come detto nel nostro riepilogo, la Figc è intenzionata alla ripresa dei campionati. C’è grande attesa per Monza, Vicenza e Reggina, ma anche per il Carpi e tutte le squadre che vogliono disputare i play-off (Bari, Reggiana, Carrarese e Ternana fra le tante).

Il consiglio Federale è iniziato intorno alle 12.15. Tutti i protagonisti attesi sono collegati in video-call, ad esclusione del presidente Gabriele Gravina, dei consiglieri romani (Claudio Lotito e Francesco Ghirelli) e di Cosimo Sibilia, che sono presenti fisicamente. Seguiranno aggiornamenti su ciò che sarà discusso e deciso.

Serie C, la Reggina aspetta. Ulivieri: “la Lega Pro deve provare a ripartire”

Il presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri, ha spiegato le intenzioni del Consiglio Federale al Corriere del Veneto: “La volontà delle parti è di ripartire – dice – ma dovremo stare alle indicazioni del governo, anche la Lega Pro dovrà provare a ripartire e probabilmente potrebbe avere tempi più lunghi per concludere il campionato, oltre il 3 agosto previsto per la Serie A. Si cercherà di arrivare alla definizione delle classifiche sul campo. Se invece non fosse possibile giocare tutte le partite o solo i playoff questo tecnicamente lo vedremo”.