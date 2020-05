Consiglio Federale, la FIGC vuole che la Serie C riparta regolarmente: Reggina alla finestra, e c’è la data per concludere i campionati

20 Maggio 2020 16:03

Altre novità emergono dal Consiglio Federale ancora in corso: la FIGC ha le idee chiare e la Reggina aspetta alla finestra

Emergono altre novità dall’importante Consiglio Federale ancora in corso e che riguarda direttamente la Reggina. Le prime indiscrezioni parlano di uno stop definitivo solo ai dilettanti, ma non di A, B e C. Sulla terza serie, il dubbio principale è legato a cosa disputare: ripartire dalla regular season o svolgere solo i playoff per decretare la quarta promossa (con le prime di ogni girone già in B)?

L’orientamento della FIGC – ciò che avrebbe avanzato in Consiglio – è quello di riprendere da dove si era interrotto, disputando così le giornate rimanenti e decretando i verdetti sul campo. C’è anche la data per la conclusione dei campionati: A, B e C dovranno chiudersi il 20 agosto, mentre la stagione regolare si concluderà il 31 agosto. A questo punto, la data del 28 maggio – quella in cui Spadafora incontrerà i vertici per la ripartenza – potrebbe rivelarsi decisiva.