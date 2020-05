Consiglio Federale, le prime indiscrezioni: si fermano solo i dilettanti, la Serie C e la Reggina…

20 Maggio 2020 15:10

Consiglio Federale, le prime indiscrezioni sul Consiglio Federale ancora in corso

Emergono le prime indiscrezioni sul Consiglio Federale ancora in corso. Nulla di certo ed ufficiale ancora, per il momento, ma la linea dettata sembra chiara ed è quella che ci si aspettava: il professionismo non si ferma, lo fanno soltanto i dilettanti.

E’ quanto sembrerebbe filtrare in merito alle decisioni della FIGC in concerto con le leghe. A confermare l’indiscrezione, anche il giornalista Nicolò Schira, che su Twitter ha scritto: “In Consiglio Federale passa la linea Gravina. La delibera sarà quella della ripartenza per i campionati professionistici (Serie A, Serie B e Lega Pro) in modo da terminare sul campo i tornei. Niente Playoff e Playout per la massima serie”.

In Consiglio Federale passa la linea #Gravina. La delibera sarà quella della ripartenza per i campionati professionistici (#SerieA, #SerieB e #LegaPro) in modo da terminare sul campo i tornei. Niente Playoff e Playout per la massima serie — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 20, 2020

Resta da capire, per quanto riguarda la Serie C e la Reggina, in che termini riprenderà. Con la regular season, quindi in maniera regolare, o soltanto con playoff e playout? Di certo – come già era emerso – pare sia stata respinta la richiesta della Lega Pro di chiudere qui il campionato sancendo le tre promozioni e la quarta tramite merito sportivo. Sarebbe passata la linea della FIGC di voler proseguire. Seguiranno aggiornamenti.