Niente concerti nel 2021, Messina fuori dal circuito dei grandi eventi: i consiglieri PD chiedono le dimissioni dell’assessore Scattareggia

10 Maggio 2020 19:54

I consiglieri comunali PD scrivono al sindaco di Messina e a Scattareggia: “Revocare il diniego, l’assessore si dimetta”

I consiglieri comunali PD Antonella Russo, Felice Calabrò, Gaetano Gennaro e Alessandro Russo chiedono la testa dell’assessore Scattareggia. La richiesta giunge a poche ore dalla notizia del no del Comune di Messina alla concessione dello Stadio San Filippo per i concerti di Ultimo e Tiziano Ferro. I concerti erano in programma il 27 giugno e il 15 luglio di quest’anno ed entrambi sono saltati a causa dell’emergenza coronavirus. Il Comune di Messina ha detto no alla richiesta di rinvio al 2021, perché l’Amministrazione ha in itinere la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dello Stadio, di cui però ancora non si è vista l’ombra.

“L’organizzazione dei concerti– ricordano i consiglieri-era partita almeno un anno fa e con parecchi biglietti già venduti. Il rinvio di questi due grandi concerti avrebbe comportato la possibilità che nessun papabile alla gara di affidamento si sarebbe presentato, in presenza di un vincolo sullo stadio per circa un mese, causato dallo svolgimento dei predetti due concerti nell’anno 2021. Per tale motivo anche su dichiarazione in tal senso resa dal dirigente al ramo, il Comune di Messina ha ritenuto allo stato attuale di non poter assumere vincoli contrattuali per eventi da programmarsi nell’anno 2021, e da qui il diniego al rinvio di un anno dello svolgimento di tali attesi eventi”

Motivazione non condivisibile

Per i consiglieri PD, la motivazione addotta dall’Amministrazione comunale per il rifiuto allo spostamento di un anno di tali concerti “non è affatto condivisibile”, dal momento che “il bando per la gestione pluriennale degli stadi, e segnatamente dello stadio San Filippo, ad oggi non è ancora pronto”; con la conseguenza che “si sarebbe potuto ancora prevedere in tale bando il vincolo legato allo svolgimento nello stadio Franco Scoglio dei due concerti, non tenutisi nel corso del corrente anno per causa di forza maggiore”.

Entro un anno avremmo già avuto gli stadi concessi a privati

Secondo i consiglieri non essendo ancora stato emanato il predetto bando, “non può sussistere nessun vincolo, né amministrativo né politico, che possa condizionare le scelte del Comune di Messina rispetto a futuribili ed eventuali scelte discrezionali di un eventuale Gestore degli stadi” e, in ogni caso, “si appalesa del tutto paradossale tale “preoccupazione”, posto che trattasi di eventi così importanti e densi di ricadute positive per la città, che nessun futuro ed eventuale vincitore di bando avrebbe disdegnato di gestire nell’anno 2021 eventi musicali di così grande portata, eventi che certamente non possono essere organizzati privatamente, senza la partecipazione dell’Ente comunale. Infine- osservano i consiglieri- sul punto, sorge anche il dubbio che, vista la lentezza finora mostrata dall’Amministrazione, nonostante il Consiglio comunale abbia approvato lo schema di convenzione il 4 luglio 2019, entro un anno avremmo già avuto gli stadi concessi a privati, a seguito di gara già espletata e definitiva”.

La rinuncia della città di Messina avvantaggerà altre città siciliane e calabresi, a nostro discapito

Secondo gli esponenti PD, tale decisione non solo non è affatto condivisibile nella “sua poco convincente motivazione amministrativa, ma rappresenti il frutto di una visione politico-programmatica del tutto miope, e non finalizzata allo sviluppo culturale ed economico della città, che passa – soprattutto in un momento di gravissima crisi come quello attuale – anche dalla ripartenza di alcuni settori merceologici e di servizi legati ad eventi musicali di così grande attrazione; nella certezza, peraltro, che la rinuncia della città di Messina avvantaggerà altre città siciliane e calabresi, a nostro discapito“.

Danno economico che Messina non può permettersi

I consiglieri accendono i riflettori anche sull’indotto che avrebbero generato i due eventi: “i due eventi che il Comune di Messina ha deciso inopinatamente di cancellare prevedono complessivamente la presenza di circa 70.000/80.000 persone, molte delle quali utilizzano i servizi offerti dall’indotto, quali la vendita di prodotti commerciali, ed i servizi legati allo spostamento, al pernottamento ed alla permanenza in città di migliaia di persone; con la conseguenza che tale immotivata scelta dell’Amministrazione comunale – e segnatamente dell’Assessore al ramo – si traduce in un palese danno economico, oltre che di diniego ad una importante offerta culturale e ricreativa di cui i nostri giovani hanno oltremodo bisogno, che certamente Messina non può permettersi”.

Messina fuori dal circuito dei grandi eventi

“Questo immotivato rifiuto concretizza, di fatto– avvertono i consiglieri- la definitiva fuoriuscita della città di Messina dal circuito dei grandi eventi musicali e dei grandi concerti, quando, fino allo scorso anno, lo svolgimento dei concerti tenutisi allo stadio Franco Scoglio ha fatto sì che la nostra città rappresentasse spesso l’unica tappa di importantissimi eventi musicali in tutto il Sud Italia, primeggiando, quindi, almeno in tale settore, rispetto a tante altre città meridionali”.

Scattareggia inadeguato

Secondo i consiglieri “tale infausta scelta dell’Assessore comunale allo Spettacolo, Giuseppe Scattareggia, rappresenta solo l’ultima di tutta una serie di scelte “culturali” e ricreative che hanno suscitato moltissime perplessità in città, come, tra le tante, l’uso del Palacultura di Messina per gare di culturismo, o per manifestazioni musicali alle quali gli organizzatori hanno accompagnato discutibili offerte di ristoro alimentare, eventi che poi non si sono tenuti ma hanno creato molto imbarazzo in città, o come l’utilizzo della Piazza Unione Europea per feste e sagre dal sapore più paesano che cittadino, ed altro ancora”.

“L’Assessore Giuseppe Scattareggia- proseguono i consiglieri- ha dimostrato ampiamente, in tutta la durata del suo mandato, di non essere adeguato a svolgere al meglio il ruolo di cui è stato investito, con la conseguenza che, alla luce di quest’ultima occasione in cui è stata dimostrata totale assenza di visione politica in materia di grandi eventi cittadini, con conseguente consistente danno per la città, sarebbe oltremodo auspicabile che lo stesso raccolga l’invito a rassegnare le proprie dimissioni”.

Riparare agli errori commessi, Scattareggia si dimetta

I consiglieri comunali chiedono quindi al Sindaco De Luca ed all’Assessore agli Eventi musicali Giuseppe Scattareggia di “voler immediatamente riparare agli errori finora commessi, facendo sì che questi importantissimi eventi musicali non vengano definitivamente perduti, ma si possano ancora svolgere in città nell’estate del 2021, previo immediato contatto con le rispettive società organizzatrici. Di voler, altresì, prevedere espressamente nel bando di concessione degli stadi cittadini che all’interno dello stadio Franco Scoglio si possano svolgere ogni estate grandi eventi musicali, come previsto peraltro nello schema di convenzione già approvato dal Consiglio comunale; di voler, infine, trarre le dovute conseguenze politiche di tale pessima gestione degli eventi culturali e musicali in città, anche con le auspicabili dimissioni di chi si è finora certamente dimostrato non all’altezza del ruolo ricoperto”.