“I Colori durante il coronavirus”: la poesia di Felice, giovane studente di Reggio Calabria

10 Maggio 2020 15:48

La poesia di Felice, studente della Scuola Media “Vittorino Da Feltre” di Reggio Calabria

Riportiamo di seguito la poesia di Felice, giovane studente di Reggio Calabria che frequenta la III^ B della Scuola Media “Vittorino Da Feltre”: un bellissima riflessione al tempo della pandemia, un invito a dipingere con nuovi colori i giorni che verranno.

I colori durante il coronavirus

“La vita è piena di colori

alcuni caldi, alcuni freddi.

In questi giorni i colori sono sempre uguali:

opachi, cupi e tenebrosi,

non si mescolano, non si cercano.

Vedo il nero per il lutto di migliaia di defunti,

vedo il rosso per il sangue dei contagiati,

vedo il rosa per i tanti tamponi effettuati,

vedo il bianco sul volto per le lacrime versate.

Vorrei creare una nuova tavolozza di colori:

il verde per dipingere la speranza,

il giallo per un sole avvolgente,

l’azzurro per un cielo splendente.

Mi sono seduto e con i miei colori

ho dipinto la felicità

e mentalmente ho cancellato la drammaticità

che il coronavirus nei nostri cuori lascerà”.

Felice Marra

III^ B “Vittorino Da Feltre”

Reggio Calabria