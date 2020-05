Città Metropolitana di Messina: “Progettare per ripartire”. Prosegue il progetto Metropoli Strategiche

7 Maggio 2020 11:04

Messina, organizzati webinar formativi per i referenti della progettazione europea dei Comuni

Dal 12 al 18 maggio 2020 si svolgerà un ciclo di webinar organizzato dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del progetto ANCI “Metropoli Strategiche” rivolto ai Comuni del territorio.

“Progettare per ripartire” è la risposta dell’Ente alla situazione di incertezza e di criticità creata dall’emergenza Covid 19, che ha investito i Comuni provocando pesanti ripercussioni economiche.

La Città Metropolitana di Messina, cogliendo le opportunità del progetto ANCI Metropoli Strategiche, intende costituire un Ufficio Europa d’Area Vasta, per consentire ai Comuni di reperire nuove fonti di finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale.

Dopo l’analisi del questionario dei fabbisogni territoriali, adesso si parte con una serie di incontri multimediali con esperti dell’ANCI pensati per i referenti per la progettazione europea dei Comuni per far presentare, da subito, proposte progettuali concrete su bandi reali. Gli incontri, che saranno articolati per gruppi di Comuni, prevedono un fase di formazione a cui seguirà una fase di esercitazione pratica.

Il primo appuntamento, fissato per martedì 12 maggio 2020, sarà aperto dal Sindaco dott. Cateno De Luca, che rivolgerà i saluti istituzionali ai partecipanti, di seguito l’introduzione del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Maria Angela Caponetti, che coordina le molteplici articolazioni del progetto Metropoli Strategiche.

I seminari verranno svolti dalle consulenti dell’ANCI che svilupperanno la formazioni su due temi: “la progettazione europea” la dott.ssa Matilde Ferrara esperta in progettazione europea e le “priorità territoriali e strategia di adattamento” la dott.ssa Nuccia Sottosanti, esperta in pianificazione strategica.

Il Calendario dei Webinar con i Comuni:

12 maggio 2020: Acquedolci, Castel di Lucio, Librizzi, Mistretta, Motta d’Affermo, Tusa. > ore 11:00 -12:00;

13 maggio 2020: Capo d’Orlando, Castell’Umberto, Gioiosa Marea, Mirto, Montagnareale, Naso, Sinagra > ore 11:00-12:00;

14 maggio 2020: Alì Terme, Giardini Naxos, Gallodoro, Letojanni, Pagliara, Scaletta Zanclea, Taormina > ore 11:00-12:00;

15 maggio 2020: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fumari, Mazzarrà Sant’Andrea, Rodì Milici, Terme Vigliatore, Tripi. > ore 11:00 -12:00;

18 maggio 2020: Gualtieri Sicaminò, Manforte San Giorgio, Pace del Mela, San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Venetico > ore 11:00-12:00.