Cinquefrondi: l’amministrazione comunale propone orti ed aiuole sociali

19 Maggio 2020 11:46

Cinquefrondi: gli orti e le aiuole potranno avere una superficie massima di mq 50,00 e dovranno essere recintati a cura dei concessionari

“Premesso che l’Amministrazione comunale promuove, nell’ambito delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita, attività che favoriscano la socializzazione e i rapporti interpersonali, valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione e rispondano al soddisfacimento di esigenze sociali, didattiche, educative, ambientali e culturali della collettività”, è quanto scrivono in una nota il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia e l’assessore alla solidarietà sociale Roberta Manfrida. Il primo cittadino e la componente dell’esecutivo cittadino spiegano che “considerato che in questo momento di emergenza sanitaria e di isolamento sociale dovuto alla grave pandemia da Covid-19, è necessario adottare degli interventi specifici per i cittadini più vulnerabili all’isolamento e alla solitudine, quali anziani, disabili e bambini; la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, di tutela ambientale e del paesaggio urbano, di forme di sostenibilità di pratiche orticole eco-compatibili, di sostenibilità delle tradizioni e memorie agricole del territorio, incoraggiano la partecipazione dei cittadini e delle associazioni favorendo la riscoperta dei legami sociali tra le persone; si rende noto che, con delibera G.C. n. 36 del 06.05.2020, l’Amministrazione comunale ha inteso concedere porzioni di terreno pubblico a titolo temporaneo e gratuito ai cittadini residenti nel Comune di Cinquefrondi e alle associazioni iscritte all’albo per la realizzazione di orti e aiuole sociali. La porzione di terreno sarà concessa a titolo gratuito fino al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo. Gli orti e le aiuole potranno avere una superficie massima di mq 50,00 e dovranno essere recintati a cura dei concessionari. Non possono essere concessi orti e aiuole sociali ai cittadini residenti che svolgono attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto e/o che sono proprietari di apprezzamenti di terreno ad uso agricolo ubicati nel Comune di Cinquefrondi. Per ottenere la concessione di una porzione di terreno è necessario presentare apposita istanza, previa pubblicazione dell’Avviso di assegnazione da parte del Responsabile della III Ripartizione”, concludono.