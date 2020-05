Centro velico Made in Med Sailing: “è il mare di Reggio Calabria la più sicura palestra per i ragazzi”

21 Maggio 2020 15:52

Al centro velico Made in Med Sailing di Reggio Calabria è tutto pronto per continuare l’impegno nell’avviamento allo sport di bambini e ragazzi, nella massima sicurezza anti-COVID

E’ trascorso poco meno di un anno dallo storico evento nazionale dei campionati italiani giovanili di Vela, che il Made in Med Sailing ha caparbiamente voluto organizzare sulle coste di Reggio Calabria, con la partecipazione record di 900 giovani atleti giunti da tutta Italia. Oggi il Made il Med Sailing ha accettato un’altra sfida, quella di far ripartire da subito lo sport giovanile reggino con i massimi standard di sicurezza, realizzando un centro velico pensato e progettato secondo le esigenze dei ragazzi,conformato secondo le vigenti indicazioni governative, del CONI e della Federazione Italiana Vela, risultando ad oggi uno degli impianti sportivi reggini completamente Virus Free. La Vela è risultato tra gli sport a minor rischio di contagio, definito tra i più sicuri da praticare per il massimo distanziamento sociale garantito, il più sano ed ecologico poiché i ragazzi sono costantemente a contatto con gli elementi della natura e altamente performante, perché aiuta i più piccoli a sviluppare equilibrio, elasticità, coordinazione e forza. Il centro sportivo Made in Med Sailing ha già organizzato i grandi spazi all’aperto di cui dispone per garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni attività, potendo contare in mare di una flotta di barche per la scuola vela più grande della provincia reggina. I dirigenti di questa realtà sportiva reggina hanno creduto nel progetto di far crescere la cultura velica tra i giovani, ritenuta fondamentale per preservare l’ambiente e la cultura marinaresca del territorio. Oggi più che mai sono coscienti che la Vela può assumere un importante valore sociale per le famiglie reggine, che provate dall’emergenza sanitaria nazionale, sentono il bisogno di avviare i propri ragazzi allo sport nella massima sicurezza.