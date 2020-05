14 Maggio 2020 10:00

Provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della strada statale 117 “Centrale Sicula” dal km 0 al km 11,800 a Contrada Torre (Zona Artigianale), in provincia di Messina, in entrambe le direzioni, a seguito di un incendio. Il traffico è deviato lungo la provinciale per Mistretta e lungo la strada statale 113 a Tusa Marina. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine

è sul posto per la gestione della viabilità.