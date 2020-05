Messina: nuovo VIDEO bucolico di Cateno De Luca, i follower protestano per il cane tenuto alla catena

31 Maggio 2020 10:51

Messina: molti seguaci di De Luca avendo visto il cane Giulietto tenuto alla catena hanno rimproverato al sindaco la mancanza di sensibilità verso l’animale

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, questa mattina, ha pubblicato un nuovo post con in sottofondo “la voce della natura”, come ama chiamarla il sindaco, suono che sembra essere tornato ad apprezzare particolarmente durante questi giorni di ritiro fiumedinisano.

Protagonisti del video l’ormai noto Giulietto e Frank, due cani, che giocano nella penombra mattutina mentre il sindaco ed il padre li osservano in pace.

Qualcuno dei follower più accorti del sindaco ha però notato il fatto che Giulietto viene tenuto alla catena, cosa che ha generato una piccola polemica tra coloro i quali auguravano un buona giornata al sindaco e quelli che invece non si capacitavano di come potesse passare in secondo piano il trattamento a cui era sottoposto il cane.