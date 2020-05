Catanzaro: lite ai giardini di San Leonardo, 3 giovani denunciati per rissa

11 Maggio 2020 18:01

Catanzaro: i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà 3 giovani

Nella serata di sabato, 9 maggio u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno deferito in stato di libertà 3 giovani, due italiani (uno di 18 e uno di 19 anni) e uno straniero (di 27 anni), per il reato di rissa. I carabinieri avevano avuto una segnalazione di un assembramento e una lite fra giovani presso i giardini San Leonardo, in pieno centro a Catanzaro. Giunti sul posto, mentre diversi ragazzi si allontanavano, i Carabinieri fermavano i tre suddetti giovani, due dei quali avevano i segni di una recente colluttazione. Presso gli uffici del Comando di Villa Trieste venivano ricostruiti i fatti che portavano alla denuncia dei tre giovani, ai quali veniva contestata anche la violazione della normativa anti Covid-19 per avere dato luogo a un’assembramento. Uno dei tre è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per avere rivolto frasi offensive nei confronti degli operanti durante il controllo.