Catalfamo (Lega): “Giusto l’appello di Salvini, pensiamo alla Sicilia come prima Regione per sperimentare la cura”

8 Maggio 2020 14:09

“Condividiamo le parole del nostro leader Matteo Salvini che chiede al Ministro della Salute approfondimenti su quella che si sta rivelando una cura efficace nell’esempio di Mantova, ossia l’utilizzo di plasma con anticorpi dei guariti da covid. Un sistema che si sta dimostrando efficace, sicuro e gratuito, come sottolineato dal senatore Salvini. Si eviterebbero così costi esorbitanti per la sanità anche in vista della messa in distribuzione di un vaccino. Questa invece si presenta come una soluzione “naturale”. La Regione Siciliana, che vede scendere la curva dei contagi e salire quella dei guariti, è un porto sicuro dove sperimentare questa cura rivoluzionaria visto i numeri gestibili dei malati da covid. Potremmo essere la prima Regione a far proprio questo modello, dimostrando una volta per tutte la competenza e l’affidabilità del nostro sistema sanitario.” Lo ha dichiarato in una nota Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega Sicilia per Salvini Premier.