Cassa integrazione, Base Riformista: “In Sicilia 35 mila richieste non evase. Giunta Musumeci si vergogni”

2 Maggio 2020 15:40

Base Riformista Sicilia (PD): “Il Presidente Musumeci si attivi immediatamente per mettere fine a questa vergogna”

“È scandaloso che in Sicilia più di 135.000 famiglie continuino ad aspettare l’esito delle richieste di Cassa Integrazione in Deroga prevista dal Decreto Cura Italia” così Marco Guerriero e Nino Vullo, rispettivamente Portavoce Regionale di Base Riformista, area moderata del Partito Democratico e esponente di punta del coordinamento di Catania.

“Appena qualche giorno fa l’Assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone aveva garantito che gli uffici avrebbero evaso da 2.000 a 2.500 pratiche al giorno e invece, ancora oggi, delle oltre 37.000 pratiche inoltrate sono solo 1.800 quelle lavorate è più di 35.000 sono ancora bloccate in coda nei terminali degli Uffici Regionali.

Il Presidente Musumeci” – concludono – “si attivi immediatamente per mettere fine a questa vergogna”.