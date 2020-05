Coronavirus, crolla il contagio in Sicilia: anche oggi il 99% dei tamponi è negativo [DATI]

6 Maggio 2020 17:55

Coronavirus, oggi in Sicilia solo 14 nuovi casi: il 99,2% dei tamponi è negativo

Anche oggi oltre il 99% dei tamponi in Sicilia è negativo. I nuovi casi di coronavirus registrati in tutta la regione sono solo 14. Al contempo, aumentano i guariti e calano i ricoveri. Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (mercoledì 5 maggio), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 92.999 (+1.693 rispetto a ieri), su 83.908 persone: di queste sono risultate positive 3.281 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.201 (-1), 830 sono guarite (+12) e 250 decedute (+3). Degli attuali 2.201 positivi, 384 pazienti (-9) sono ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva (-1), mentre 1.817 (+8) sono in isolamento domiciliare.