Dissesto idrogeologico: la Regione mette in sicurezza il centro abitato di Casalvecchio Siculo

3 Maggio 2020 09:54

Espletata la gara per consolidare la zona est di Casalvecchio Siculo, a valle dell’ex scuola media

E’ il cuore pulsante del paese, con numerose attività commerciali, la sede del palazzo comunale e diversi edifici. Ma è anche l’area più fragile e vulnerabile, perché necessita di un intervento di messa in sicurezza, dopo le frane degli ultimi anni che hanno compromesso la stabilità di tutto il versante. E’ per questo che la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, ha prima programmato, e ora espletato, la gara per consolidare la zona est di Casalvecchio Siculo, nel Messinese, a valle dell’ex scuola media. Al primo posto della relativa graduatoria, con un ribasso del 28,04 per cento, la Medi Appalti di Sant’Agata Li Battiati. I danni riportati negli anni, a seguito dei movimenti franosi citati, sono ancora evidenti: lesioni in alcuni muri di sostegno e in diverse abitazioni dell’area oltre ad una serie di fessurazioni del manto stradale, sia della Provinciale 19 sia di via Sant’Onofrio. Inoltre, le acque superficiali hanno provocato lo smottamento dei terreni, con l’erosione di parte del pendio.