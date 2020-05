Carceri: Fraccaro, ‘Bonafede conferma impegno per giustizia e legalità’

9 Maggio 2020 23:54

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che dispone la totale revisione delle scarcerazioni decise dalle autorità competenti per i soggetti condannati per gravi reati ai quali siano stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute. Un grazie sincero al ministro Bonafede che ancora una volta ha dato prova del proprio impegno nell’assicurare che vengano rispettate la giustizia e la legalità, anche in una fase così delicata”. Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

“Con questo provvedimento -aggiunge- il Tribunale di sorveglianza, sentito il Procuratore antimafia, potrà vagliare le decisioni che sono state adottate in materia di rimessa in libertà dei condannati per mafia o terrorismo. Il provvedimento che abbiamo approvato garantisce quindi la scrupolosa verifica sulle scarcerazioni disposte con poteri di revoca. Lo Stato c’è e lo dimostra con atti concreti”.