Messina, mercato settimanale a Capo d’Orlando: si lavora alla ripresa per il 28 maggio

20 Maggio 2020 13:36

Messina: verrà ripristinato con ogni probabilità giovedì prossimo, 28 maggio, il mercato settimanale di Capo d’Orlando

Verrà ripristinato con ogni probabilità giovedì prossimo, 28 maggio, il mercato settimanale di Capo d’Orlando. Il rinvio di una settimana rispetto alle previsioni fatte si è reso necessario per applicare le disposizioni finalizzate al contenimento del contagio del nuovo coronavirus così come previsto dalla recente ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, con particolare attenzione al distanziamento tra le bancarelle degli ambulanti e alla necessaria razionalizzazione degli ingressi delle persone nell’area di Piazza Bontempo. A tal proposito, domani si svolgerà una riunione con i rappresentanti sindacali degli ambulanti per definire i nuovi criteri.