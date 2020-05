Calabria, l’assessore De Caprio al fianco della presidente Santelli: “ha giustamente deciso di ripartire per sostenere il lavoro e rimettere in moto l’economia della Regione”

8 Maggio 2020 19:01

Calabria, l’assessore De Caprio: “la presidente Santelli ha giustamente deciso di ripartire, prima in Italia, per sostenere il lavoro e rimettere in moto l’economia di una Regione dalla straordinarie potenzialità”

“Ripartire per garantire i diritti, per non perdere le radici, per rimanere uniti fianco a fianco, senza divisioni, in un momento in cui siamo feriti dal Corona Virus, da una povertà a cui non permetteremo di ridurci in miseria“. Lo afferma il Colonnello Sergio De Caprio, assessore all’ambiente della Regione Calabria. “Vogliamo cercare nella solidarietà consapevole, nella vicinanza ai cittadini, la speranza di costruire una prosperità che si fonda sul bene comune. E’ per questo che la presidente Santelli ha giustamente deciso di ripartire, prima in Italia, per sostenere il lavoro e rimettere in moto l’economia di una Regione dalla straordinarie potenzialità, in un Mezzogiorno che sa e può essere fertile sfruttando le proprie unicità. E’ la resilienza tenace della Calabria, nella nostra Italia”, conclude.