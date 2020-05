Caos nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: detenuto ferito con una lametta

8 Maggio 2020 15:48

Caos nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: la denuncia del Cosp

Caos nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Il bilancio è di due detenuti feriti. A riportare la notizia è il Fs Cosp. “I fatti sarebbero avvenuti stamattina alle 10, in cortile. “Il recluso L.M messinese- racconta il sindacato– ha inciso sotto l’occhio sinistro del 24enne G.A, di Lentini. Si è dovuto ricorrere urgentemente alle cure dei Sanitari del Pronto Soccorso cittadino. Immediatamente, tutti i restanti detenuti che in quel momento presenti nel cortile passeggio, fruendo dell’ora d’aria, hanno cercato di forzare le serrature cercando di gettare a terra i cancelli di sbarramento con la chiara volontà di raggiungere, tutti insieme, l’aggressore del loro compagno. Si presume per dargli una “lezione” fisica.

Solo il pronto, immediato, tempestivo e professionale intervento del Capo Posto coadiuvato dagli Agenti del pronto intervento della Polizia Penitenziaria ha consentito di bloccare l’azione criminosa collettiva isolando i manifestanti dall’aggressore ed evitando situazioni che potevano anche sobillare l’ordine e la sicurezza interna del Penitenziario Barcellonese. Entrambi i contendenti (Aggressore e Aggredito) di giovane età, circa 24 anni anche se di territorio diverso, sarebbero addivenuti alle mani per futili motivi, la vittima ha riportata una ferita sotto l’occhio, mentre l’aggressore sembra che abbia riportato una lussazione alla spalla.

Il Carcere di Barcellona da diversi e forse anche troppi mesi balza negativamente alle cronache giornalistiche e televisive per il susseguirsi di gravi episodi di intolleranza al regolamento e violazioni delle norme penali.

La Polizia Penitenziaria lamenta turni di 8 ore, turni che si succedono a volte senza riposo psico-fisico, turni e servizi con elevato carico di lavoro occupando più posti di servizio contemporaneamente e a rischio anche diritti basilari contrattuali come le ferie e il congedo”.