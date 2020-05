Caldo senza precedenti in Sicilia, Palermo devastata dagli incendi: gente in fuga dalle proprie abitazioni [FOTO]

13 Maggio 2020 15:39

Caldo: il forte vento di scirocco sferza Palermo, decine di incendi e alberi divelti

Le forti raffiche di vento di scirocco in tutta la Sicilia, stanno causando diversi incendi e provocando il crollo di alberi, pali e cartelloni pubblicitari. La temperatura ha superato i 38 gradi con picchi di 39 e questo sta creando incendi in tutta la provincia di Palermo. Decine le unita’ di vigili del fuoco e di forestali impegnate per spegnere i roghi. Fiamme nel bosco di Romitello – nel monte che sovrasta Borgetto e Partinico – ad Altofonte, Collesano, Bagheria, Misilmeri. Sul posto squadre di pompieri e forestali. Canadair in azione. Le forti raffiche di vento caldo hanno anche alimentando un vasto rogo in viale Regione siciliana, a Palermo, all’altezza dello svincolo di via Basile (lato mare). Sempre a Palermo, nella zona della stazione centrale, un passante dopo essere stato colpito dalla caduta di un ramo e’ stato trasportato al pronto soccorso. Numerose le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco letteralmente intasata dalle segnalazioni. Per evitare qualsiasi tipo di problematica, soprattutto legata alla caduta di alberi, il Comune di Palermo ha anche disposto la chiusura di ville e giardini.

Sta facendo caldissimo in tutta la Sicilia tirrenica, centrale e occidentale: le temperature più alte sono di +39°C a Capaci, +38°C a Palermo e Carini, +37°C a Monreale, +36°C a Falcone, +35°C a Patti, +34°C a Cefalù, Misilmeri, Partinico e Piraino, +33°C a Castellammare del Golfo, Corleone e Brolo, +32°C a Trapani, Agrigento, Bagheria, Sciacca, Butera, Barcellona Pozzo di Gotto, Comiso, Gela e Torregrotta.

Fa caldissimo anche nel resto del Centro/Sud: abbiamo +37°C a Oppido Mamertina, +33°C a Rizziconi, Belsito e Martirano, +32°C a Caserta, Boscoreale, Cetraro, Altilia, +31°C a Benevento, Battipaglia, Capaccio, Ascea, Paola, Amantea, Luzzi, Torano Castello, Mileto e Rosarno, +30°C a Latina, Guidonia, Isola del Liri, Cosenza, Torre del Greco, Tropea e Vibo Valentia, +29°C a Roma, Bari e Salerno. E domani le temperature aumenteranno di diversi gradi un po’ ovunque: anche in Calabria avremo picchi di +40°C.