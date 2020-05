Calciomercato Reggina, si tenta il colpaccio Menez!

29 Maggio 2020 01:07

Calciomercato Reggina, il club amaranto è letteralmente scatenato. Contatto per Jeremy Merez, sarebbe un colpo incredibile

CALCIOMERCATO REGGINA – Una Reggina grandi firme. E’ quello che hanno in mente il presidente Gallo ed il direttore Massimo Taibi, in attesa di novità sulla promozione in Serie B. La bomba arriva in tarda serata e viene lanciata da Alfredo Pedullà. Nel mirino è finito Jeremy Menez, attaccante classe 1987, che si è ormai liberato dal Paris FF dopo una stagione in Ligue 2. In una diretta su Instagram il calciatore aveva parlato di contatti con un club italiano, si tratta della Reggina. Il francese sta valutando anche altre proposte, ma il ritorno in Italia lo stuzzica dopo le parentesi importanti con le maglie di Milan e Roma. Si sta lavorando su un contratto biennale. Reggina già inarrestabile.