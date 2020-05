Calciomercato Reggina, occhi puntati su un ex attaccante di Serie A

21 Maggio 2020 20:21

Calciomercato Reggina, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi avrebbe sondato il terreno per un ex calciatore di Serie A

Il calciomercato non si ferma mai, men che meno in casa Reggina, con il direttore sportivo Massimo Taibi sempre munito di cuffie e cellulare per discutere, trattare, sondare ogni possibile situazione. L’Arena.it, portale veronese, scrive infatti di una corsa a due, tra Vicenza ed amaranto, per arrivare a Riccardo Meggiorini, in forza attualmente al Chievo in Serie B ma in scadenza a giugno e libero a zero. Da quanto si legge, tuttavia, è la società biancorossa ad essere in vantaggio sul calciatore, vista la vicinanza da casa, ma Taibi ha già sondato il terreno.