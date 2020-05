Calciomercato Reggina, esperienza a centrocampo: ritorno di fiamma per la mediana

28 Maggio 2020 15:53

Calciomercato Reggina, il club amaranto inizia a muoversi per costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina attende novità sulla promozione in Serie B o sulla ripresa del campionato, nel frattempo la dirigenza non sta di certo a guardare. Il presidente Gallo ed il direttore Taibi sono già al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte. Si stanno cercando calciatori di prima fascia per la categoria ed in grado di fare la differenza. Prime manovre anche per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘TuttoB’ ritorno di fiamma per Leandro Greco, in scadenza di contratto con il Perugia. Si tratta di un giocatore di grande esperienza e con un passato importante con la Roma. Ha indossato anche le maglie di Verona, Genoa, Livorno, Bari, Foggia, Cremonese e Cosenza.