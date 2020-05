Calabria, Tansi: “lanciata una petizione per abolire l’oscena legge sui vitalizi dei consiglieri regionali”

30 Maggio 2020 22:45

Calabria, Tansi: “ho lanciato una petizione per cancellare l’oscena legge sui vitalizi approvata in soli 117 secondi il 26 maggio scorso dai consiglieri regionali calabresi, di destra e di sinistra”

“Ho lanciato una petizione per cancellare l’oscena legge sui vitalizi approvata in soli 117 secondi il 26 maggio scorso dai consiglieri regionali calabresi, di destra e di sinistra. Distruggiamo il potere della casta calabra del Partito Unico della Torta (PUT)”, è quanto afferma Carlo Tansi, già candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Come tutti sanno –prosegue Tansi- il 26 maggio scorso il consiglio regionale ha votato compattissimo, a tempo di record e senza neanche discuterla, una legge oscena con la firma di maggioranza e opposizione: un consigliere, anche se fa un solo giorno di legislatura, con questa nuova legge prenderà il vitalizio per tutta la vita… centinaia di migliaia di euro! Prende il vitalizio anche se decade per problemi giudiziari oppure perché un altro consigliere ha vinto un ricorso elettorale e subentra al suo posto. È uno schiaffo alla miseria delle tante famiglie calabresi che tra mille difficoltà cercano di superare questo drammatico momento post-coronavirus. Invito tutti i calabresi a sovvertire questa assurda situazione togliendo dalle mani di questi politici quello che si sono indebitamente presi con un colpo di mano, approfittando furbescamente del disorientamento generale post-coronavirus. Invito i calabresi a firmare compatti questa sacrosanta petizione propedeutica all’indizione di un referendum con il quale chiederemo a gran voce l’annullamento di questa assurda legge. Clicca qui per firmare la petizione“, conclude Tansi.