Calabria, la storia di madre Eufrasia: suora sulla strada della santificazione, proteggerà i migranti calabresi

Suor Eufrasia è conosciuta in Calabria, molto cara a Papa Francesco: potrebbe diventare patrona dei migranti calabresi

Una suora calabrese, sulla strada della santificazione, potrebbe diventare patrona dei migranti calabresi e un simbolo importante nel mondo per tanti che provano sulla pelle il dramma degli invisibili. Suor Eufrasia è conosciuta soprattutto in Calabria, particolarmente a Castelsilano, ma la sua fama di religiosa in prima linea per gli ultimi è stata promossa grazie a Papa Francesco e alla certosina opera di divulgazione che da tempo porta avanti don Francesco De Simone, parroco di Castelsilano (piccolo paesino in provincia di Crotone).

È stato Jorge Mario Bergoglio a indire, nel 2012 da cardinale a Buenos Aires, il processo diocesano per madre Eufrasia, appartenente alle Figlie dell’Immacolata Concezione di Buenos Aires. Da allora don Francesco non si è risparmiato per portare avanti la conoscenza delle opere di questa suora che è stata dichiarata venerabile nel 2019 e di cui è al vaglio un presunto miracolo. “In questi giorni – racconta all’Adnkronos il parroco di Castelsilano – invito le persone a rivolgersi a madre Eufrasia per liberarci dalla pandemia anche se naturalmente la venerazione ufficiale non è ancora riconosciuta. La suora potrebbe diventare un punto di riferimento spirituale per Castelsilano che ancora non ha un santo a cui votarsi”.