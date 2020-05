Calabria: sanzionati 2 negozi per violazioni amministrative e mancati requisiti in materia di igiene

21 Maggio 2020 18:09

Calabria: i Carabinieri hanno sanzionato due negozi ubicati a Ionadi

Nell’ambito di una serie di controlli disposti con l’ausilio dei reparti specializzati e finalizzati al monitoraggio delle attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Filandari, unitamente ai Carabinieri Forestali di Spilinga hanno sanzionato due negozi ubicati a Ionadi. Nel primo caso hanno riscontrato una serie di violazioni amministrative elevando multe per circa duemila euro nei confronti di un’attività commerciale operante nel settore dell’agricoltura e dei mangimi mentre per il mancato rispetto di alcuni requisiti in materia di igiene una sanzione di 500 euro è stata elevata nei confronti di un’altra attività commerciale operante nel settore alimentare e, in particolare, in quello della frutta.