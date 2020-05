Calabria, Jole Santelli per l’estate: “Governo spieghi come posizionare gli ombrelloni a 9 metri di distanza sulle nostre spiagge”

11 Maggio 2020 22:30

Calabria, Santelli: “linee guida non possono essere uniformi, il Governo ascolti territori e lo faccia presto”

“Il Sud, che vive di servizi e non di grandi aziende, ha necessità urgente di ripartire. Abbiamo necessità di conoscere in tempo le famose “linee guida” per programmare un apparato vitale come la stagione turistica. Tutti i Governatori lo stanno chiedendo, la “fase 2” è una fase di ripartenza, che non può essere uniforme con un paese profondamente diverso. Siamo in un periodo di osservazione perché abbiamo riaperto le grandi fabbriche. In Calabria non abbiamo aperto proprio nulla perché le fabbriche da noi non ci sono, io cosa devo osservare? Continuo a ripeterlo: non possiamo permetterci linee guida uniformi; ne circolano alcune che prevedono una distanza tra gli ombrelloni di 7/9 metri. Invito il Governo a spiegarmi come sia possibile farlo in Calabria, con una costa in gran parte erosa e frazionata, soprattutto in quelle aree dove il turismo è attività vitale e primaria. Quello che chiedo al Governo è di ascoltare i territori e le loro esigenze e di farlo presto. Solo questo”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.