23 Maggio 2020 16:55

La nota di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

“Tutto il mio plauso per la nomina di Sandra Savaglio nel consiglio scientifico dell’Istituto nazionale di Astrofisica. Un tassello importante che si aggiunge al percorso di una scienziata come la Savaglio ma anche un motivo d’orgoglio per un componente della nostra Giunta“. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.