Calabria: Santelli incontra i prefetti calabresi

14 Maggio 2020 17:35

Si è svolto questa mattina presso la Cittadella di Germaneto-Catanzaro un incontro tra il Presidente della Giunta regionale Jole Santelli ed i cinque Prefetti delle province calabresi

Si è svolto questa mattina presso la Cittadella di Germaneto-Catanzaro un incontro tra il Presidente della Giunta regionale Jole Santelli ed i cinque Prefetti delle province calabresi. In un clima di grande collaborazione e di cordialità interistituzionale, unitamente alla volontà di portare avanti un percorso di collaborazione, si è affrontato il raccordo sull’emergenza dei rifiuti e si è deciso di dare avvio al monitoraggio periodico delle attività che andranno messe in essere per normalizzarne il ciclo. In questo senso è stato avviato un processo di condivisione più generale degli atti organizzativi, non solo per quel che riguarda la gestione dell’emergenza, nella comune volontà di dare avvio ad un nuovo percorso su una materia così delicata tra la Regione Calabria e le Prefetture calabresi.