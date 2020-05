Calabria, Santelli: “amo profondamente Reggio. La smorfia si riferiva a Falcomatà che strumentalizza l’emergenza per fare campagna elettorale”

1 Maggio 2020 22:16

Calabria, la governatrice Jole Santelli criticata dal Sindaco Falcomatà di aver fatto una smorfia mentre si riferiva a Reggio Calabria: la risposta del Presidente tramite profilo Facebook

“Ogni volta che si parla di Reggio Calabria io sorrido e continuerò a farlo perché la amo profondamente. È una città che da sempre mi fa stare bene”, dichiara così il Presidente Jole Santelli in risposta a coloro che l’avevano criticata di aver fatto una smorfia mentre in diretta tv parlava della città calabrese dello Stretto. Tra questi anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, che nel corso di una diretta social ha affermato: “eviti di fare le ‘facce’ quando si parla di Reggio Calabria”. La risposta della governatrice non è tardata ad arrivare: “la “smorfia” vista in TV, si riferiva CHIARAMENTE al suo Sindaco e alle posizioni propagandistiche con cui continua a strumentalizzare l’emergenza per mera campagna elettorale”, scrive Santelli in un post su Facebook.