Servizi per l’infanzia in Calabria, il gruppo Sud & Infanzia in Rete in sintonia con le proposte dell’Assessore Gallo

Calabria, le promesse dell’Assessore Gallo nel corso dell’incontro tenutasi ieri in Regione sulle problematiche dello 0-6 sono in sintonia con le proposte pubbliche del Gruppo S.I.R. – Sud & Infanzia in Rete

“Le promesse dell’Assessore Gallo nel corso dell’incontro tenutasi ieri in Regione Calabria sulle problematiche dello 0-6 sono in sintonia con le proposte pubbliche del Gruppo S.I.R. – Sud & Infanzia in Rete già inviate al governo regionale sin dalle prime fasi dell’emergenza Covid-19”. E’ quanto scrive in una nota il coordinatore regione di Sud & Infanzia in Rete, Ing. Demetrio Cento. “In particolare -prosegue Cento- l’Assessore nell’incontro ha manifestato il proprio impegno a:

–Ripartire, attraverso i Comuni, le risorse assegnate con il piano pluriennale di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni, per le annualità 2018 e 2019.

Nel merito, Sud & Infanzia in Rete chiede di conoscere se la Giunta Regionale ha dato seguito alla delibera per l’impegno finanziario del cofinanziamento previsto per le annualità 2018/2019 e per l’indirizzo di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato in coerenza con la realizzazione degli interventi riconducibili alle tipologie prioritarie di cui al Piano di azione nazionale? Sarebbe opportuno che la giunta regionale autorizzi, quanto prima, l’utilizzo dei fondi statati del sistema zero-sei per far fronte all’emergenza rileggendo le priorità della programmazione alla luce dell’attuale situazione offrendo indicazioni in merito ai criteri di destinazione delle risorse del fondo statale a favore del territorio calabrese. D’altronde tali priorità sono coerenti con interventi di riduzione/rimborso delle rette a carico delle famiglie, quindi nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascun Comune, la Regione Calabria ha la possibilità e l‘opportunità di un tale orientamento delle risorse. Nelle more dei provvedimenti assunti a livello nazionale l’impiego dei fondi 2018/ 2019 può essere utilizzato come strumento per un tempestivo sostegno utile a far fronte alle conseguenze sui servizi educativi dell’emergenza sanitaria in corso. A tal fine è opportuno, al fine di condividere i criteri della pianificazione territoriale e il monitoraggio dei risultati, individuare le modalità di sviluppo del sistema integrato in un’ottica di collaborazione istituzionale e di partenariato sociale con apposito tavolo regionale di confronto costituito dagli interlocutori istituzionali e dagli stakeholder territoriali, tra i quali sud & Infanzia si propone per le competenze specialistiche di settore.

– Valutare l’attivazione di misure di sostegno dei costi di gestione dei servizi per l’infanzia calabresi 0-6 attraverso autonome risorse regionali. In tale senso Sud & Infanzia in Rete chiede di conoscere le modalità e i tempi di attuazione delle risorse necessarie per consentire ai gestori di pianificare il futuro finanziario dei servizi educativi.

– Predisporre linee guida e modalità operative da utilizzare per la sperimentazione della riapertura dei servizi per l’infanzia necessarie per garantire i diritti dei bambini, tutelare i servizi per l’infanzia e fornire risposte a tutte le famiglie calabresi che presto torneranno a lavoro. Sul tema chiediamo se la Regione Calabria ha intenzione di anticipare l’apertura dei servizi per l’infanzia e soprattutto se intende avviare la sperimentazione prima dell’inizio del nuovo anno scolastico? Sud & Infanzia in rete è convinta che non sia una soluzione segregare i bambini in casa per lungo tempo ed è opportuno che si pensi in maniera concreta alla riapertura di nidi e scuole dell’infanzia. I bambini hanno bisogno di tornare a scuola con modalità compatibili con la sicurezza di tutti e pertanto c’è bisogno di ripensare gli spazi educativi, ragionare su una dilatazione sia strutturale che temporale perché non sono più immaginabili spazi ridotti con tanti bambini a distanza ravvicinata, così come risulta complicato forzare i più piccoli al distanziamento sociale. E’ necessario modificare l’organizzazione dei servizi, attuare misure di contrasto della diffusione di COVID-19 all’interno delle strutture dedicate, trasferire ai bambini e ai genitori le nuove modalità e quindi, in una sola parola, occorre sperimentare”.

“Pensando ad una comunità educante -aggiunge- attenta alla salute pubblica, non è pensabile arrivare a settembre per riaprire nidi e scuole dell’infanzia senza avere prima applicato, monitorato e verificato le soluzioni strutturali, organizzative e sanitarie da prevedere per il riavvio dei servizi 0-6. Avviare la sperimentazione per la riapertura dei servizi consentirà di verificare l’efficacia delle misure che saranno stabilite nelle linee guida in vista dell’inizio, a settembre, del nuovo anno scolastico e permetterà di introdurre correzioni qualora emergeranno criticità nella fase di sperimentazione. – Farsi promotore di una proposta di legge che modifichi il termine del regime transitorio previsto dal comma 1 dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i. per l’adeguamento delle strutture destinate per la prima infanzia. Chiediamo se è stato già presentato un disegno di legge per la modifica dei termini del regime transitorio considerato che il termine attuale è in scadenza al 30 giugno p.v.? La proroga del termine previsto ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia consentendo alle strutture sia pubbliche, sia private di adeguare i servizi alle prescrizioni normative contenute nel regolamento attuativo n. 9/2013 entro un maggiore termine. Attendiamo risposte concrete ed immediate dalla politica regionale”, conclude.