Reggio Calabria: parroco riunisce sui social i compagni di scuola e organizza una messa in ricordo dei professori defunti

2 Maggio 2020 17:48

Reggio Calabria, iniziativa di gioia per i cuori dei suoi ex compagni di classe: don Gaetano Maria Saccà organizza una messa in ricordo dei professori defunti

La distanza può separare i corpi, ma non di certo il cuore. E’ splendida l’iniziativa organizzata da don Gaetano Maria Saccà, originario di Palizzi Marina (Reggio Calabria) e oggi parroco a Roma nella Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Jenne: don Gaetano ha infatti ritrovato via social tutti i propri compagni di classe e ha organizzato una messa in loro ricordo e in onore dei professori defunti. Una notizia che in un momento così delicato della vita di tutti noi riesce a trasmettere sentimenti di speranza e unione. Di seguito la nota ufficiale:

“DOMENICA 3 MAGGIO 2020, alle ore 18:00 c/o la Parrocchia di S. Andrea Apostolo in JENNE (RM) a porte chiuse, si terrà la CELEBRAZIONE EUCARISTICA.

Saranno presenti via social oltre i fedeli e gli amici, i COMPAGNI di CLASSE del PARROCO don Gaetano Maria Saccà della Scuola Superiore classe V° B dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Bova Marina (RC), a.s.1986.

Durante il sacro rito, verranno ricordati i compagni di classe unitamente ai loro insegnanti defunti.

Ringrazio vivamente già da ora i compagni che si sono prodigati alla realizzazione dell’evento, alla solerzia di ritrovarsi, mediante gli strumenti social che abbiamo a disposizione.

Nonostante le strade che ci hanno separati…, gli anni trascorsi, il ricordo e il vivo desiderio di ritrovarci con l’amicizia che ci legava, non sono venuti mai meno.

Imploro su tutti e su ciascuno in particolare, dal SIGNORE RISORTO copiose GRAZIE e BENEDIZIONI dal cielo.

Il collegamento avverrà tramite gli altoparlanti della Chiesa Parrocchiale in FILODIFFUSIONE e attraverso il CANALE FACEBOOK alla pagina di DON GAETANO MARIA SACCA’.

I professori PAOLO DIENI (Bruzzano Zeffiro); prof. Carmelo Mesiani Mazzacuva (Bova Marina); prof. Carmelo Cara (Palizzi Marina); I compagni: ERNESTO STELITANO (Bova Superiore); FRANCESCO SERGI (Palizzi Marina); STILO VINCENZO (Palizzi Marina C.da Gruda); ANTONINO MANTI (Melito Porto Salvo)”.