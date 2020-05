Calabria: Maurizio Giambalvo al 2° appuntamento da remoto delle “Conversazioni per riprogettare”

29 Maggio 2020 10:34

Calabria: Maurizio Giambalvo, responsabile ricerca di Wonderful Italy, al 2° appuntamento da remoto delle “Conversazioni per riprogettare”, venerdì 29 maggio

“E’ la Calabria la nostra vera missione! Ci muove, da anni, la volontà di dimostrare che l’etica non è solo giusta, ma può, e deve, anche essere efficace: chi si oppone ad un sistema corrotto, chi non cede all’illegalità, è giusto che non ne riceva danno, anzi, che ne riceva un premio, un riconoscimento, non ultimo economico, annullando l’effetto isolamento nel quale potrebbe venirsi trovare. E’ per questo che abbiamo creato una rete di imprese e un’organizzazione che, in diversi campi, supporta, affianca e sostiene tutti quelli che si battono per una Calabri diversa, che può e deve esserci.”. Sono questi alcuni dei tanti vibranti messaggi lanciati da Vincenzo Linarello, Presidente di Goel, Gruppo Cooperativo, che lo scorso 22 maggio ha aperto, insieme alla moderatrice, Carola Carazzone, Segretario generale di Assifero, il ciclo delle Conversazioni per riprogettare organizzato da Rossano Purpurea, col Patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura cittadini e dell’Arcidiocesi, in collaborazione con l’Ufficio diocesano scuola. Soddisfazione dei partecipanti e degli organizzatori per un incontro positivo che ha visto, tra i partecipanti, anche il prof. Tullio Romita, docente di Sociologia del Turismo dell’Unical e consulente dell’Assessorato al Turismo cittadino. Ci si proietta, ora, verso il secondo appuntamento, di venerdì 29 maggio, che si preannuncia altrettanto denso di stimoli e di racconti costruttivi. A parlare con la nostra comunità cittadina, infatti, sarà Maurizio Giambalvo, Responsabile Ricerca e Sviluppo Progetti Speciali di Wonderful Italy, il primo network italiano di esperienze e ospitalità in luoghi autentici, che offre soggiorni in case scelte ed esperienze uniche nei luoghi più affascinanti d’Italia. Si tratta di un’azienda italiana, con solide radici sul territorio, che al momento è attiva in Sicilia, Puglia, Campania, Liguria e Piemonte, che pone tra i propri obiettivi primari quello di supportare lo spirito imprenditoriale dei territori e di quegli operatori locali che credono che l’accoglienza del turista sia una fondamentale risorsa per il proprio sviluppo. Il tema su cui si soffermerà Giambalvo, che da sempre si occupa di innovazione sociale, start up di imprese e turismo responsabile, sarà, appunto, “Turismo e impatto sociale.” E’ possibile promuovere un territorio senza snaturarlo? Come si può generare impatto sociale positivo a partire dal turismo? Questi alcuni dei punti intorno a cui verterà la conversazione, che porrà al centro anche utili esperienze e ipotesi di sviluppo. L’incontro sarà come sempre moderato dalla sapiente e sorridente guida di Carola Carazzone, e vedrà la partecipazione, oltre che dei partner istituzionali dell’iniziativa, anche di Fortunato Amarelli, imprenditore della storica azienda familiare e Presidente di Confindustria Cosenza, oltre che consigliere-fondatore di Rossano Purpurea; e Ernesto Rapani, l’architetto rossanese chiamato di recente al ruolo di segretario particolare dell’Assessore regionale al Lavoro, allo sviluppo economico e al Turismo, Fausto Orsomarso. Chiunque vorrà prenotarsi a partecipare al meeting a distanza che si terrà alle 17.00 di venerdì 29 maggio potrà farlo dalla pagina Facebook e dal sito di Rossano Purpurea.

Questo il link per iscriversi all’incontro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYDWRNjGcdyZFD5B6JPJTJlPCQqX6vMmyFhNZsJBXTzt389w/viewform?usp=pp_url