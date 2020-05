Calabria, libertà per un detenuto del carcere di Rossano: concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali presso un’azienda agricola

2 Maggio 2020 17:11

Calabria, detenuto ottiene la possibilità di tornare in libertà andando a lavorare in una Azienda Agricola

Si è tenuta in data 16 aprile, presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, l’udienza per la richiesta di scarcerazione di un detenuto della Casa di Reclusione di Rossano, che aveva conferito incarico agli Avvocati Gianluigi Zicarelli ed Alfredo Zicarelli per essere scarcerato, in quanto si trovava recluso per un cumulo di pena per diverse condanne subite anni addietro, ormai definitive, per vari reati tra cui spaccio e furto aggravato.

Pertanto, la Difesa chiedeva al Tribunale che il residuo di pena potesse essere espiato in regime di affidamento in prova ai servizi sociali presso una Azienda Agricola della quale la Difesa aveva raccolto la disponibilità.

Nei giorni scorsi, a scioglimento della riserva, il Tribunale di Sorveglianza, ritenuta idonea la disponibilità dell’Azienda Agricola in base alle motivazioni addotte dalla Difesa ed in base ai controlli espletati, ritenuto che il corretto comportamento serbato nel corso della lunga carcerazione da parte del detenuto era stato improntato alla finalità rieducativa della pena, in accoglimento delle richieste degli Avvocati Zicarelli, disponeva la scarcerazione concedendo la più ampia misura alternativa alla detenzione presso l’Azienda Agricola indicata per il residuo di pena ancora da espiare. L’interessato tornava così in libertà seguendo le prescrizioni imposte dal Tribunale.