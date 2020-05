Calabria: l’associazione Università Futura è impegnata nell’orientamento per giovani studenti che sceglieranno di iscriversi all’Unical

8 Maggio 2020 09:50

Calabria: gli studenti referenti dell’associazione, Fabiana Gullí e Michele Anselmo, saranno disponibili per qualsiasi altra informazione e chiarimento

“Il passaggio dal mondo liceale a quello universitario porta con sé una grande responsabilità: la scelta del percorso di studi. Non sempre si hanno le idee chiare e soprattutto in questo periodo molto particolare, è spesso accaduto di sentirsi smarriti,soli e privi di certezze. Alcune scelte, però, devono essere fatte con consapevolezza! Ecco dunque che scende in campo Università Futura, associazione studentesca dell’Università della Calabria che da sempre è impegnata in prima linea nella fase di orientamento per i giovani studenti che sceglieranno di iscriversi all’Unical, per dare loro un punto di riferimento stabile e sicuro”, è quanto scrive in una nota l’associazione Università Futura. “L’associazione studentesca – prosegue la nota- sta dimostrando vicinanza e supporto nonostante tutto, attraverso la sinergia con alcune scuole reggine che hanno scelto di aderire all’iniziativa di orientamento (gruppi whatsapp di supporto gestiti dai nostri rappresentanti, informazioni sui corsi di Laurea, guida ai TOLC, guida all’immatricolazione, contatti diretti con i rappresentanti degli studenti, ..). Si ringraziano tutti gli studenti e i rappresentanti d’istituto che si sono informati riguardo il nostro continuo operato e hanno condiviso con entusiasmo l’iniziativa: Fabrizio Bilardi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (RC), Angelo Tegano e Francesco Scopelliti, del Liceo classico Tommaso Campanella (RC), Pietro Nicolò, dell’istituto tecnico economico R.Piria-G.Ferraris/A.Da Empoli (RC) e Immacolata Giulia Morabito, del Liceo Statale “Luigi Nostro” (Villa San Giovanni). Università Futura si trova su tutte le pagine social. Nella sezione ‘Immatricolazioni’ ci sono i link dei gruppi whatsapp e tutto ciò che serve per intraprendere al meglio questo nuovo percorso“, conclude la nota. Gli studenti referenti dell’associazione, Fabiana Gullí e Michele Anselmo, saranno disponibili per qualsiasi altra informazione e chiarimento.

I contatti dei referenti sono:

Fabiana Gullí-3408809064

Michele Anselmo-3319116264